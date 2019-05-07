Новый флагман Redmi получил имя Raphael

После отделения от Xiaomi суббренд Redmi объявил о готовности выпустить на рынок первый настоящий флагман для всех. Представители компании порциями выдают подробности грядущего смартфона. Теперь появились следующие неофициальные новости о флагмане. Оказалось, что инженеры компании используют для именования аппарата название Raphael.





Конечно, маловероятно, что новинка попадет на рынок именно под этим названием. Скорее всего, он получит другое название, инсайдеры его могут использовать для удобства выделения новой модели среди других ещё не представленных новинок. Ранее новинку упоминали под именем Redmi X.

Стало известно, что это названием не будет использоваться, помимо того, в коробочной комплектации не будут платформы ОС Android с MIUI 10. Топовый вариант смартфоны будет иметь 256 ГБ, а базовый — 128 ГБ.





В новом Redmi будет опции с искусственным интеллектом, при этом эта поддержка будет использоваться не только в оптической системе. Скриншоты из китайских источников указывают на то, что в смартфоне предусмотрена технология Game Turbo, которая имеется в лучших телефонах Xiaomi. В спецификации новинки эта технология пока указана простой записью «Разгон GPU». Технология позволяет оптимизировать действия процессора и видеокарты с учётом загруженности аппаратной начинки. Не удивительно, что разработчики Xiaomi делятся своими инженерными идеями с Redmi, поэтому появление в характеристиках нового флагмана технологии Game Turbo считается логичным.





Важно отметит, что все утечки, слухи и официальные новости о предстоящем Redmi окончательно запутались, сегодня трудно отличить достоверные от фейковых данных. Тем не менее, пользователи склонны доверят скриншоту, в котором «засветилось» кодовое имя флагмана Raphael. Флагман Redmi будет иметь два варианта памяти телефона. Судя по самому свежему скриншоту, аппарат поддерживает автономную платформу MIUI 10 9.4.22.



