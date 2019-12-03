Представлен китайский Vivo Y9s

Этот телефон запомнится своей массивной камерой. Vivo Y9s является ярким представителем среднего сегмента, новинка уже прошла все сертификации в Китае и была вчера официально представлена. Стильный телефон отличается необычным расположением своей камеры.





Экран аппарата занимает почти 90% лицевой части корпуса, мощность и производительность аппарата поддерживает восьмиъядерный процессор Snapdragon 665. Телефон получил четыре задние камеры, которые оснащены 48, 8, 2 и 2-мегапиксельными модулями, а фронтальная камера использует 32-мегапиксельную матрицу.

Другие особенности смартфона Vivo Y9s: 6,38-дюймовый дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, графический процессор Adreno 610, объём памяти 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ROM, интерфейсы Funtouch OS 9 и Android 9. Есть поддержка двух сим-карт, сканер отпечатков пальцев встроен в экран, а также 3,5 мм разъём для наушников и FM-радио. Телефон работает от батареи 4500 мАч. Размеры телефона: 159,25х75,19х8,68 мм и вес — 186.7 г.

Стильный телефон будет предлагаться в синем, черном и розовом корпусах. Смартфон Vivo Y9s предлагается по цене $283. В Китае новинка уже доступна.



