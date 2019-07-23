Смартфон Vivo Z5 - конкурент Xiaomi Mi CC9

В европейском сегменте ожидается новый смартфон от Vivo. Грядущий смартфон выходит под названием Vivo Z5. Он предназначен для среднего сегмента. Новинка появится на рынке одновременно с другим китайским аппаратом Xiaomi Mi CC9. Оба устройства должны будут конкурировать на рынке.



Технические характеристики Vivo Z5: 6,38-дюймовый AMOLED-дисплей – разрешение 2340×1080 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 712, графический чипсет Adreno 616, память: 6/64 ГБ или 8/128 ГБ.

В телефоне поддерживаются двухсимочная работа, а также операционные системы Android 9 Pie и Funtouch OS 9. Отдельно нужно рассказать о фото и видео возможностях телефона, который имеет заднюю камеру 48 Мп со светодиодной вспышкой, широкоугольную – 8 Мп и глубинную 2 Мп, а также фронтальную камеру 32 Мп.

Доступ к данным в телефоне осуществляется через сканер отпечатков пальцев, он расположен под экраном. Аппарат работает от аккумулятора 4500 мАч, его размеры составляют 159,53×75,23×8,13 мм, а вес: 189 г. Новый Vivo облачен в корпуса черного и синего цветов, продажи стартуют 31 июля.

