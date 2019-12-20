OPPO выходит на рынок умных часов

Свои умные часы компания OPPO показала на специальном мероприятии OPPO INNO Day. Напомним, по итогам года OPPO называют самым успешным производителем мобильных продуктов. Этот китайский производитель выделяет миллиарды на разработку и внедрение технологий. Эти траты полностью окупаются, теперь OPPO серьезно занимается другим продуктом IT-рынка.





Умные часы с Bluetooth гарнитурой будут доступны в 2020 году, первый международный анонс будет в феврале в рамках Mobile World Congress 2020. Умные часы OPPO ориентированы на экосистему компании, разработчик представил их в качестве фитнес-браслета для активных пользователей. Они будут выполнять некоторые команды владельцев и измерять артериальное давление. Сейчас в компании работают над возможностью проводить ЭКГ с помощью часов.

В начале года компания впервые официально представить OPPO Find X2, который уже ждут любители этого бренда.

Начался обратный отсчет для флагмана нового поколения OPPO Find X2, которого с нетерпением ждут любители OPPO. Уже обнародованы визуальные изображения Find X2. Генеральный директор OPPO Вей Цзян Чжоу заявил, что OPPO Find X2 «очень скоро» появится в продаже. Снимки показали, что новый образ телефона имеет множество общих черт с Find X. На первых снимках пользователи заметила, что рамки экрана стали уже, а также в Find X2 не будет использоваться боковая панель.