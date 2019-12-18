Ожидается ли в Европе Realme X2 с 64-мегапиксельной камерой

Смартфон был представлен в Китае и показал рекордные продажи на домашнем рынке, отмечается, что эта модель с мощной камерой теперь поедет в Индию. Будет ли смартфон именно под этим названием доступен на глобальном рынке пока не ясно.





Компания Oppo уже широка представлена в линейке своего суббренда Realmе. Хорошие показатели продаж компании в Индии позволяют китайскому производителю активизироваться и в Европе.

Цена и дата продажи смартфона Realme X2:

Суббренд объявил, что телефон будет доступен в Индии уже с 20 декабря. Прогнозируется, что продажи новинки станут рекордными:

— версия 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ — $240;

— версия 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ — $268;

— версия 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ — $282.

Основные характеристики смартфона Realme X2:

6,4-дюймовый AMOLED- дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 730G, графический процессор Adreno 618.

Есть возможность расширения памяти до 256 ГБ с помощью microSD. Поддержка двух сим-карт, а также операционных систем Android 9 и ColorOS 6. Смартфон оснащен 64-мегапиксельной задней камерой, с матрицами 8 и 4 Мп. Используется 32-мегапиксельная фронтальная камера с F / 2. Безопасность обеспечивает сканер отпечатков пальцев под экраном. Аппарат работает на быстро перезаряжаемом аккумуляторе 4000 мАч.

Размеры смартфона: 158,7 × 75,2 × 8,6 мм с весом 182 г.