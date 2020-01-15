Смартфон OPPO Reno 2Z весь в белом

Теперь китайский смартфон доступен в белом корпусе. Получивший огромную популярность OPPO Reno 2Z сначала был выпущен в зеленом и черном цветах. Если поклонники марки устали от агрессивных цветов, то теперь их порадует смартфон в белом — Sky White.





Сегодня компания OPPO очень внимательно следит за тенденциями рынка и обращает внимание на предпочтения европейских пользователей. Только так можно конкурировать на этом региональном рынке. В OPPO отметили, что выпуск белого OPPO Reno 2Z позволит компании увеличить продажи смартфона в Европе.

Новый цвет полностью отвечает политике OPPO, которая старается дополнять свои коллекции природными цветами. Поэтому смартфон в белом появился именно в зимнее время. Для тех, кто хочет дополнить белоснежную атмосферу зимнего сезона цветом «Sky White».

Смартфон OPPO Reno 2Z — технические характеристики: 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P90, оперативная память 8 гБ, встроенная – 256 Гб, поддержка Android 9 и ColorOS 6, а также двух сим-карт. В комплектации есть быстрая перезаряжаемая батарея 4000 мАч.

Оптические возможности: задняя камера 48 Мп со светодиодной вспышкой с датчиком Sony IMX586, фронтальная камера 16 Мп. На экране находится распознавание отпечатков.

Размеры смартфона: 162х76х9 мм и вес — 195 г.