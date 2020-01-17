Представлен смартфон OPPO F15

На европейских рынках появился новый китайский смартфон. Аппарат OPPO F15 понравится любителям Android. Новый телефон будет положительно оцениваться благодаря своему прекрасному дизайну, который является очень привлекательным благодаря размещению камеры с четырьмя задними матрицами.





Каковы ключевые характеристики смартфона OPPO F15? Новинка оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей. В аппаратной основе лежит 8-ядерный чипсет MediaTek Helio P70, изготовленный по 12-нм техпроцессу — этот процессор обладает достаточно высокой производительностью.

Телефон использует 8 ГБ оперативной памяти, а объём встроенной памяти составляет 128 ГБ, данный показатель можно довести до 256 ГБ с картой microSD.

Теперь немного о возможностях камеры нового телефона – в основной камере имеются модели 48, 8 и 2 Мп. На передней панели представлена фронтальная камера 16 Мп.

Смартфон работает от мощного аккумулятора 4000 мАч, также есть поддержка технологии быстрой зарядки VOOC 3.0. В комплектации телефона имеются 4G VoLTE, WiFi 802.11, Bluetooth 5, и также поддержка навигационных систем GPS + и ГЛОНАСС.

Размер телефона: 160,2 ммХ73,3 ммХ7,9 мм, а весит он 172 г. Рекомендованная цена составляет $280.



