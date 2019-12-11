Смартфоны Vivo для российских поклонников

Производитель телефонов Vivo является крупнейшим ярким представителем глобальной высокотехнологичной мобильной индустрии. Эта компания выпускает оригинальные смартфоны, которые позволили Vivo занять лидирующие позиции по продажам во многих городах мира. Смартфоны Vivo выделяются своим особым стилем и прекрасной функциональностью. К радости российских поклонников этого бренда компания шаг за шагом укрепляет свои позиции в российском сегменте: https://ru.vivo.com/ — китайский разработчик занимается не только созданием телефонов, а также разрабатывает мобильные аксессуары, программные продукты и онлайн сервисы, что улучшает и расширяет экосистему компании.







Китайская компания не перестает удивлять мобильную индустрию. На днях эксперты и журналисты получили необычные приглашения на презентацию нового Vivo X30, они пришли с телескопом. Естественно, такой способ приглашения на показ грядущего флагмана вызвал бурный интерес. Получив подобное приглашение, журналисты мгновенно начали писать о презентации и самом смартфоне, причинах появления рядом с телефонов старинного телескопа пиратов. Оказалось, что одна из линз камеры 13 Мп телефона создана по принципу перископа, а одна из камер основной системы получила 64-мегапиксельную матрицу. Вот такие сюрпризы ожидают и российский рынок с активизацией деятельности Vivo в стране. Оригинальные приглашения – это один из маленьких нюансов, который свидетельствуют о том, что китайский производитель дорожит вниманием своих пользователей.

В ассортименты компании особое место занимает линейка телефонов среднего сегмента – это недорогие и функциональные смартфоны Vivo Y. Китайцы сертифицировали ещё одного представителя этой линейки Vivo Y9s и официально представили устройство уже дома. Новинка не затеряется в огромной коллекции современных мобильных телефонов, новый Vivo имеет совершенно необычное расположение камеры. В каждом смартфоне компании камеры получают самые лучшие и передовые характеристики. Мощная камера с высокотехнологичной поддержкой является характерной изюминкой производителя Vivo. Новая модель в этом плане также продолжает эту традицию, скромный по цене Vivo Y9s оснащен четырьмя задними камерами с 48-, 8- и двумя 2-мегапиксильными матрицами, а также не менее мощной фронтальной камерой 32 Мп.





На сегодняшний день армия поклонников Vivo превышает двухсот миллионов пользователей, по официальным оценкам. Смартфоны Vivo доступны поклонникам в 36 странах по всему миру, компания открывает фирменные магазины во многих регионах. Теперь пришло время и российских пользователей, которые в полной мере смогут насладиться лучшими представителями китайской мобильной индустрии – смартфонами Vivo.

Успех производителю гарантируют следующие факторы:

