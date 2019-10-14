Новинка Meizu 16T появилась в продаже без анонса

Примечательно, что новинка получила гигантскую упаковку, в которой буквально скрывается смартфон Meizu 16T. Компания готовила официальный анонс нового смартфона. Он должен был пройти 23 октября, хотя сегодня пользователи могут спокойно заказать смартфон Meizu 16T, не дожидаясь официальной презентации.



Уже появились первые снимки нового аппарата в огромной упаковке. Пока многие специалисты высказывают предположения, почему Meizu 16T так оригинально упаковали? Есть предположение, что Meizu 16T в своей базовой комплектации имеет некоторые геймерские аксессуары.

Новинка Meizu использует однокристальную Snapdragon 855 Plus, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +, память 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ, тройную камеру 5, 10 и 12 Мп, сканер отпечатков пальцев в экране, аккумулятор 4400 мАЧ с быстрой зарядкой и поддержку Android 9 Pie.

Стартовая цена смартфона Meizu 16T составляет 249 юаней или $352, базовая версия будет выпускаться c объёмом встроенной памяти 128 ГБ, а самая дорогая версия получит 256 ГБ размер памяти. Напомним, что также компания выпускает в продажу новые Meizu 16s и Meizu 16s Pro с увеличенным дисплеем и более мощной батареей.



