Накапливаются данные о горячо ожидаемом Redmi

Самый народный флагманский смартфон появился в рендере, на котором можно прекрасно рассмотреть дизайн флагмана Redmi. Качественное изображение выложили на страницах Weibo. Однако даже это еще не официальное изображение новинки, но картинка даёт уже точное представление о внешнем облике «настоящего полноэкранного» флагмана Redmi.





Теперь можно разглядеть тончайшее обрамление экрана, основную камеру с тройной модуляцией, а также выдвинутую фронтальную камеру. Также на задней панели нет места для сканера отпечатков, получается, что его точно поместили непосредственно под экран.

Напомним, аппаратная система Redmi построена на базе однокристальной Snapdragon 855. Смартфон получил 6,39-дюймовый дисплей AMOLED, камеру с 8,13 и 48 Мп, фронтальную – 32 Мп, NFC, разъём для наушников и др. Для Redmi производитель искал дешевый чипсет, чтобы представить свой флагман на низкобюджетном рынке смартфонов. Насколько был удачным выбор Snapdragon 855 для первой самостоятельной новинки суббренда, покажет время. Отметим, что Xiaomi Redmi не может похвастаться победами в сфере программного или аппаратного обеспечения.

Руководство Xiaomi уверено в успехе, даже готовится к ажиотажу в первый день продаж. Большинство новинок компании расходятся в первые же минуты продаж, а затем компания делает паузу, чтобы заполнить склады. Миллионы поклонников ждут их поступление в магазины. Но в этот раз, заявляют в компании, смартфонов Redmi 855 должно хватить каждому желающему.





Будущий флагман является очень ожидаемым, спрос на новинку будет высоким не только из-за низкой цены. По словам главы бренда Лю Вейбинга с поставками ожидаемого флагмана проблем не будет. Будут ли его уверения соответствовать реалиям, можно будет узнать в дни продаж. Компания часто делает подобные заявления перед выходом очередной новинки, однако история повторяется с каждым крупным запуском нового флагмана, например, Xiaomi Mi 9, несмотря на уверения компании, до сих пор не доступен во многих странах.