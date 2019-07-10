Стартовал европейский релиз смартфона Meizu 16s

Долгожданный телефон появится почти во всех городах Европы, напомним, серия телефонов Meizu 16 была представлена весной в Китае. Аппараты с апреля отлично продаются на родине. Серия даже пережила снижение цен. Пришло время показать себя в Европе, решили в компании.





На официальной странице в Facebook — Meizu France сообщается, что телефон поступит в продажу 15 июля. Цены пока не уточняются, предполагается, что с учётом цен в Китае для европейских покупателей телефон обойдется за 420 евро. Сейчас мобильный телефон доступен в Китае на официальном сайте Meizu по следующим ценам:

6/128 ГБ – за 2699 юаней ($392)

8/128 ГБ – за 2999 юаней ($436)

8/256 ГБ – за 3299 юаней ($480).

Технические характеристики Meizu 16s: 6,2-дюймовый Full HD+ экран — 1080×2232 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 855, графика Adreno 640, память: 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128/256 ГБ, поддержка двух сим-карт, интерфейсы — Android 9 и Flyme 8, задняя камера 48 Мп со светодиодной вспышкой, вторая камера 20 Мп, а также фронтальная 20 Мп. В смартфоне используются сканер отпечатков в экране, аудиосистема с USB Type-C и стереодинамики, батарея 3600 мАч.