Китайская компания снизила цены смартфона Meizu 16s

Модели уже подешевели, а также компания готова выплачивать первым покупателям Meizu 16s некоторую компенсацию. Напомним, эта линейка аппаратов была анонсирована в апреле. Meizu на момент выпуска своей новинки установила рекомендованные цены на свою продукцию: базовая версия Meizu 16s стоила $475, а более усовершенствованная — $595.





Сразу после выпуска моделей компания объявила о снижении цены на смартфоны. Теперь младшая модель оценивается за $391 и старшая — $477. Естественно, первые обладатели аппаратов могут огорчиться, что купили свои Meizu 16s дороже. Однако компания сразу пресекла все возможные претензии своих пользователей.

Чтобы не разочаровать поклонников, китайский производитель запускает специальную программу компенсации: пользователи, купившие и активировавшие до 6 июня смартфоны Meizu 16s, смогут получить купоны от Meizu на $72. Купоны выдаются после регистрации владельца действующего смартфона в приложении Meizu Community, скидка будет действовать на все продукции компании до 31 декабря. Обладатели купона смогут использовать его на официальном сайте Meizu.



