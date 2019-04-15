Meizu 16s получит улучшенную камеру с трехрактным зумом

Китайскому Meizu 16s пророчат отличное будущее, этот смартфон может стать лидером среди современных камерофонов. Аппарат станет основным конкурентом другого качественного смартфона Xiaomi Mi 9 с хорошей комплектацией оптической системы. Meizu 16s, по некоторым данным, получит камеру 20 и 48 Мп с трехрактным зумом.





Официальное представление аппарата Meizu 16s ожидается уже в этом месяце. Известный сетевой инсайдер Sudhanshu1414 очень часто публикует на своей странице в соцсети достоверные новости относительно выхода и характеристик ожидаемых смартфонов. Информатор на этот раз также выдал другие интересные подробности о Meizu 16s.

Напомним, предшественник не смог достойно соперничать с Xiaomi Mi 9. Производитель в Meizu 16s устранил все обнаруженные ошибки.





Если даже по своим качествам Meizu 16 не обогнал своего конкурента Xiaomi Mi 8, то камеры смартфона могут похвастаться достаточно хорошими характеристиками. Разработчик даже после начала продаж продолжил улучшение работы камер действующей модели, например, после 8 месяцев начала продаж в смартфоне появился ночной режим фотографирования.





Как и в действующей модели, в Meizu 16s используется двойная основная камера с двумя датчиками изображения Sony IMX586 и Sony IMX350. Без потери качества в смартфон импортирован трехрактный зум. Смартфон Meizu 16 раскритиковали за отсутствия в нём NFC-модуля, который всегда присутствовал в аппаратах этого разработчика. Компания решила компенсировать этот недостаток путем оснащения аппарата улучшенной комплектацией оптики в Meizu 16s. Источник утверждает, что выход камерофона Meizu 16s стоит ожидать 23 апреля.