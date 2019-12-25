Что нового предлагает OPP0 в 2020 году?

Представители компании в следующем году обещают новые инновационные решения и будут представлены невероятные мобильные хиты. OPPO в 2019 году в буквальном смысле взорвала рынок и стала серьезным конкурентом для многих производителей.



OPPO является известным брендом, он существует на рынке много лет — почти 14 лет. Первые смартфоны компании стали заметны с момента первого запуска операционной системы Android – уже 11 лет. Первым устройством компании стал Oppo CyanogenMod Edition.

Затем — в 2013 году компания привлекла внимание своим смартфоном OPPO N1 с вращающейся камерой, а прекрасная аппаратная начинка и программное обеспечение в телефонах OPPO Find 7 и Find 7a позволили этому китайскому производителю добиться значительных успехов уже на глобальном рынке.

Сегодня китайский производитель занимает пятую строчку в списке крупнейших мобильных производителей в мире, последнее годы компании стала больше инвестировать в разработки – это искусственный интеллект, 5G и облачные хранения данных. Теперь OPPO намерена активизироваться в сфере интернет-услуг, развивая 5G и свой интерфейс ColorOS. Операционной системой ColorOS пользуются 320 млн. пользователей.

В рамках конференции OPPO INNO производитель готов показать свои лучшие технологии и разработки по выпуску носимых продуктов: беспроводные наушники, очки с дополненной реальностью, смарт браслет и новое поколение телефонов OPPO Reno 3. Все эти новинки поклонники бренда смогут увидеть уже 26 декабря.



