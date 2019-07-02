Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось

Компания уже выпустила официальные тизеры, которые подтверждают основные характеристики новых моделей. Эти прекрасные камерофоны будут дешевле, чем ранее было заявлено.



Также картинки показывают, что мощность зарядной батареи составит 4030 мАч. Именно по этому показателю и отличается модель CC9 от Xiaomi Mi 9. Словом, новый аппарат является улучшенной версией флагманского устройства, напомним, сила аккумулятора Mi 9 составляет 3300 мАч. Тизер раскрывает и наличие сканера, встроенного в экран аппарата, других отличий от Mi 9 у смартфона нет.

Все смартфоны из серии CC9e будут работать на процессоре Snapdragon 665, представленный ещё в апреле. Этот восьмиядерный 11 HM чипсет базируется на Kryo 260, а графический блок представляет Adreno 610.

Кстати, на официальной картинке камерофоны CC9 и CC9e позируют вместе. Как заявил глава Xiaomi, модель CC9e будет отличным подарком для ценителей комфорта, телефон управляется одной рукой. Эта версия будет компактнее, чем модель CC9. Лей Цзунь не стал отрицать и инсайдерскую подробность о ценах Xiaomi CC9 и CC9e.



Известный инсайдер Мукул Шарма заявил, что Xiaomi CC9 может оказаться дешевле, чем ожидалось, так, базовая модель линейки 6/64 будет доступна за $260, версия 6/128 ГБ — за $290, а топовая модель Meitu Edition – за $380.

