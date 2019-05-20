Стала известна цена смартфона Redmi Note 7S

Ранее устройство показал глава отделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн. Официальная презентация смартфона ожидалась давно, она состоялась 20 мая, как было объявлено. Первые снимки с демонстрацией возможностей Xiaomi Redmi 7S разлетелись в сети моментально.





На прошлой неделе снимок аппарата на своем канале в Твиттер глава индийского Xiaomi сопроводил с записью: «Как правило, в обычное время я так не наряжаюсь, сегодня есть особенный повод. У меня в руках камерофон с 48 Мп». Далее он спрашивает читателей: «Вам нравится красная задняя панель со стеклом Gorilla Glass 5?»

Напомним, ранее предполагалось, что Redmi Note 7S – это китайский вариант Redmi Note 7, который получил основную камеру с разрешениями 5 и 48 Мп. На самом деле индийский вариант Redmi Note 7 имеет урезанную камеру 2 Мп с дополнительным датчиком изображения. Redmi Note 7S получил точную копию задней части корпуса Redmi Note 7.





Характеристики Redmi Note 7S: 6,3-дюймовый экран – 2340х1080 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 660, графика Adreno 512, память: 3 ГБ LPDDR4x RAM / 32 ГБ памяти, 4 ГБ LPDDR4x RAM / 64 ГБ памяти, расширяемая память до 256 ГБ с microSD. Поддержка Android 9 и MIUI 10, а также Dual SIM. Оптическая система состоит из: основная 48 Мп камера со светодиодной вспышкой, фронтальная камера 13 Мп. Также используются датчик отпечатков и ИК-датчик, разъем 3,5 мм и FM-радио. Корпус с нано-покрытием является брызгостойким.

Redmi Note7S будет доступен 23 мая в двух вариантах по цене:

— модель 3/32 ГБ за $158

— модель 4/64 ГБ за $187.



