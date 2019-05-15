Оправдает ли ожидания Xiaomi Pocophone F2?

По словам разработчика, Xiaomi Pocophone F2 не будет похож на другие телефоны компании, этот смартфон будет лучше предшественников. Он отличается по всем общепринятым параметрам оценки смартфонов: качеству сборки, дизайну, камере, мощности и другим показателям.





В коллекции Xiaomi смартфон Pocophone F1 стал одним из самых популярных. Хотя пользователи и высказывали претензии к Xiaomi Pocophone F1, они критиковали аппарат за качество сборки, за не самую лучшую оптическую систему, непривлекательный дизайн и характеристики экрана.

Много данных о грядущем смартфоне выдал индийский специалист по утечкам Судханшу Амбхоре. На этот раз известный инсайдер через Twitter опубликовал очередную порцию новостей о народном флагмане Pocophone F2. По словам специалиста, после выхода Pocophone F2 и знакомства с аппаратом у пользователей вообще не будет никаких вопросов, новый смартфон является «само совершенством». Он будет отличаться от предшественника по всем показателям – характеристикам и функциональным возможностям.

Вчера появились первые достоверные данные о Xiaomi Pocophone F2, он выходит в Китае, возможно, под именем Redmi K20 Pro, как сообщили источники 14 мая. Аппарат действительно станет народным флагманом с поддержкой новейшего Snapdragon 855. Предполагается, что популярность смартфона вырастить за счёт бюджетной цены, например, Pocophone F1 стал очень популярным из-за скромной стоимости, даже критикуя аппарат, его большинство покупало с удовольствием.





Итак, новый представитель серии Pocophone, которую Xiaomi представляет в качестве продукта своего суббренда, скоро появится. Xiaomi рассталась с брендом Redmi после выпуска моделей Poco. Компания будет выпускать теперь новинки из серии Redmi K20 в линейке Poco F2 с использованием Snapdragon 855. Предполагается, что Poco F2 получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, 48-мегапиксельную камеру, а также камеры 8 Мп и 16 Мп с широкоугольным и теле-объективами соответственно. Анонс продукта ожидается в августе.



