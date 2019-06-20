Vivo готовит самый амбициозный смартфон для среднего сегмента

Смартфон iQOO Neo является младшей версией неубиваемого телефона китайской компании. Уже выпущено официальное изображение аппарата. Он получил Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ и тройную камеру. Молодой бренд решил начать свою линейку продуктов с интересной модели. Пока у аппарата было два варианта наименования: iQOO Youth Edition или iQOO Lite, а теперь он официально именуется iQOO Neo.





Можно сказать, что у аппарата только новое название, в плане дизайне ничего не поменялось. Он напоминает классические китайские новинки этого сезона: на задней панели стандартная тройная вертикальная камера, для фронтальной системы имеется на экранной панели каплевидный вырез. Нет привычного дактилоскопического датчика на задней панели, теперь, скорее всего, он будет размещен под экраном.

Новый телефон оснащен однокристальной Snapdragon 845, 6/128 ГБ и аккумулятором 4000 мАч.

Напомним, сегодня топовыми считаются телефоны на платформе Snapdragon 855, однако и Snapdragon 845 не уступает по своим характеристикам. Он на данный момент является самым лучшим решением для аппаратов среднего уровня по производительности.

Этот телефон позиционируется в качестве инструмента для молодых пользователей, поэтому цена продукта должна быть не очень высокой. Производитель не называет дату дебюта смартфона, однако презентация должна состояться в ближайшее время, судя по сообщениям.