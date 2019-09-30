Стали известны характеристики Meizu 16T

Смартфон прошел тестирование в AnTuTu, бенчмарк подтвердил основную комплектацию Meizu 16T, использующий Android 9, Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ. Производитель называет Meizu 16T бюджетным геймерским смартфоном.



Однако многие специалисты не нашли в Meizu 16T много геймерских возможностей. Сам смартфон будет официально представлен только 23 октября, вчера тестирования AnTuTu лишь подтвердили ключевые параметры аппарата. Разрешение экрана смартфона – 2232х1080 пикселей, AMOLED экран тонко обрамлен. На задней части расположены три камеры на одной полосе.

На тестах смартфон набрал 420 000 баллов, конечно, это не является рекордом, однако для недорогой модели стоимостью $350 такой результат достаточно хороший.

Напомним, о возможном выпуске специализированного Meizu 16Т заговорили после выхода Meizu 16, который появился 23 апреля. Пользователи устали ожидать модель с приставкой «T». После появления первых изображений было отмечено, ориентированный на игру телефон по внешнему виду совершенно не отличается от базовой модели. В нем пока не выявлены какие-либо детали, удовлетворяющие игроков.





