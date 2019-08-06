Продажи смартфонов Realme превысили 10 миллионов

Realme – успешный суббренд Oppo, отделившись он быстро преодолел 10-миллионный порог продаж. Бренд Realme за короткий период проделал прекрасную работу, компания сумела быстро сформировать собственную экосистему и организовать эффективную рекламу. Первый представитель Realme был распродан в прошлом году через Аmazon – за короткий промежуток времени заказы превысили 1 миллион единиц.



Затем успех повторился с моделями Realme 2, Realme 3 и Realme X. Компания доказала, что новый бренд может добиться успеха на флагманском рынке, где давно распределены места.

На данный момент смартфоны Realmе выходят на мировой рынок в качестве основного конкурента Xiaomi, в частности серии Redman, а теперь субренд начал наступать на пятки другому молодому гиганту Honor от Huawei. Реальные продажи смартфонов Realmе даже превышают показатель 10 миллионов, с помощью простого расчёта эксперты заявляют, что компания продает в день более 22 000 устройств Realmе. Хитом на европейском рынке может стать и грядущий аппарат компании Realmе 3 Pro.



Технические характеристики Realme 3 Pro: 6,3-дюймовый экран Full HD + — разрешение 2340х1080 пикселей, восьмиъядерный Snapdragon 710, графический чипсет Adreno 616, версии памяти 4/64 ГБ и 6/128 ГБ, поддержка Android 9 и ColorOS 6, dual SIM, основная камера с 5 и 16-мегапиксельными модулями, фронтальная камера 25 Мп, датчик отпечатков пальцев, батарея 4045 мАч, разъём для наушников и др. Параметры устройства: 156,8х74,2х 8,3 мм с весом 172 г.

