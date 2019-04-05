В России представлены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Наконец, и до российского сегмента добрались китайские лучшие новинки: стодолларовый новый недорогой Redmi и флагманский Mi. Сразу после анонса компания открыла и предзаказ на эти новинки для пользователей.





Xiaomi организовала в столице торжественную презентацию, во время которой рассказала об условиях регионального выпуска Xiaomi Mi 9 и Redmi 7. Бюджетный аппарат уже будет доступен 12 апреля. Redmi 7 появляется в черном и синем корпусах, аппарат в красном корпусе не анонсирован, предполагается, что он появится немного позднее. Компания заявила и цены на модели Redmi 7:

— 2/16 ГБ за 9990 рублей;

— 3/32 ГБ за 11990 рублей;

— 3/64 ГБ за 13990 рублей.





Напомним, на домашнем рынке начальная цена Redmi 7 не превышает $105. Ранее Xiaomi выпустила для российских поклонников Redmi Note 7 по цене 13990-15990 рублей.

Экономичный Redmi оснащен 6,26-дюймовым экраном, двойной основной камерой 2 и 12 Мп, фронтальной — 8 Мп, Snapdragon 632 и аккумулятором 4000 мАч.





Флагман компании Xiaomi Mi 9 можно будет заказать с 5 апреля. Многофункциональный аппарат появился в России в синем и чёрном корпусах по следующей цене:

— 6/64 ГБ за 34990 рублей;

— 6/128 ГБ за 37990 рублей.