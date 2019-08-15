В Европе выходит Xiaomi Mi 9T Pro

Продажи китайского смартфона начинаются 20 августа. Европейцы смогут купить смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который является аналогом смартфона Redmi K20 Pro. Напомним, этот смартфон был анонсирован два месяца назад.



Модели Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro являются международными версиями аппаратов Redmi K20 и K20 Pro, которые успешно расходятся в Китае. Модель Xiaomi Mi 9T Pro с 6/64 ГБ будет доступен по цене 429 евро, другая версия с 6/128 ГБ обойдется в 479 евро.

Технические возможности Xiaomi Mi 9T Pro: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, Snapdragon 855 Arms Control, Adreno 640, Android 9, MIUI 10, Dual SIM и аккумулятор 4000 мАч. Задняя камера 48 Мп с двойной светодиодной вспышкой и датчиком Sony IMX586, телеобъективная камера 8 Мп и камера 13 Мп. Складная фронтальная камера 20 Мп. Размеры телефона: 156,7х74,3х8,8 мм, вес: 191 г.

