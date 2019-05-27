Xiaomi продала 10 миллионов смартфонов Redmi Note 7

Этот показатель был получен в течение релиза, который длится уже 129 дней. Напомним, в линейке этих смартфонов представлены:

— Redmi Note 7

— Redmi Note 7S

— Redmi Note 7 Pro.



Глава Xiaomi Лей Цзунь заявил, что продажи Redmi Note 7 уже превысили 10 млн. Аппараты раскупили по всему миру, поэтому в компании отметили праздничное событие традиционным юбилейным тортом.

Как отметил Лей Цзунь, успех модели Redmi Note 7 ещё раз подтверждает «приверженность компании своим ценностям – это супер качество, умеренная цена и интерес пользователей». Кроме того, он объявил о готовности моделей Redmi K20 и K20 Pro к анонсу, который состоится завтра.





Лэй Цзюнь поделился с поклонниками с этими новостями и фото через Weibo. Различия между Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro являются незначительными. Хотя Note 7 Pro оснащен более мощным процессором и камерой 48 Мп с Sony IMX586.



