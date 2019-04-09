Компанию Meizu ожидают огромные неприятности

Вслед за Huawei ещё одна компания может столкнуться с проблемами на мировом рынке. Похоже, скоро и компания Meizu будет отбиваться от нападок СМИ и пользователей. Хотя претензии к китайскому производителю предъявляют пока только пользователи.





Они обвиняют Meizu в том, что известный производитель игнорирует критические оценки и замечания относительно смартфонов компании, а также уличили компанию в удалении негативных сообщений со своих страниц в соцсетях.

Важно отметить, что один из флагманских аппаратов за год не получил вообще никакого обновления – это международная версия Meizu 15, а выпущенный в продажу в августе Meizu 16 уже получил обновление. Эксперты даже раскритиковали новый модельный ряд Meizu 16. По их мнению, линейка получилась неплохой, но ей не хватает опции NFC. Meizu закрыла в глобальном масштабе доступ к прошивке Flyme, при этом компания не объясняет задержку обновления ПО.





Кстати, Meizu провалила свой многообещающий проект по выпуску Meizu Zero. Теперь рынок ожидает появление смартфона Meizu 16s. По предварительным данным, этот флагман пока выходит только в пределах Китая. Исключительно домашний релиз вновь даст повод покритиковать компанию в том, что Meizu пренебрегает мнением своих поклонников, которые не проживают в Китае.