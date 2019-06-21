Смартфон Vivo Y12 дебютирует в Европе

После неприятностей с компанией Huawei на рынке смартфонов активизировались другие китайские компании, которые также активно начали подключать в процесс глобализации. Одна из таких компаний Vivo начинает продажи своей новинки. Смартфон Vivo Y12 будет продаваться в некоторых европейских странах. Что предлагает разработчик?



Подробностями о телефоне ранее поделились инсайдеры, а сегодня Vivo Y12 уже можно купить в Индии, поэтому базовые технические характеристики аппарата не являются большой тайной. Новый представитель в серии Y обещает быть самым продаваемым, его цена — $179 на азиатском рынке.

Однако Vivo для европейцев запустит более дорогую версию смартфона с дополнительными характеристиками. Они смогут купить Vivo Y12 дороже со следующими техническими особенностями:

— 6,35-дюймовый ЖК-экран — разрешение 1544x720 пикселей, формат HD + экрана — 19,3:9;

— чипсет MediaTek Helio P22;

— память 4 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 32 ГБ;

— тройная основная камера 13, 8 и 2 Мп, фронтальная – 8 Мп;

— поддержка Android 9 и Funtouch 9, Wi-Fi, Bluetooth и USB 2.

