Смартфон Vivo Y5s уже представлен в Китае

По всем оценкам, этот аппарат станет самым достойным соперником Redmi Note 8. Компания Vivo отличается выпуском телефонов с прекрасным соотношением — недорогая цена и прекрасная производительность.



Аппарат Vivo Y5s работает на восьмиядерном процессоре Helio P65 от MediaTek. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD +. Размер памяти составляет: оперативная 6 ГБ и 128 ГБ расширяемая. Основная камера имеет разрешение 16, 8 и 2 Мп, а фронтальная камера 16-мегапиксельная.

Другие особенности смартфона Vivo Y5s: поддерживаются интерфейсы Android 9.0 и Funtouch OS 9, а также работа двух сим-карт. Имеется датчик отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъём и FM-радио. Размеры телефона: 162,15х76,47х8,89 мм и вес — 193 г. Есть сервисы: Dual 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС и micro USB.

Телефон работает от аккумулятора 5000 мАч с быстрой подзарядкой мощностью 18 Вт. Новинка выходит в корпусах синего, черного и зелёного цветов. Стоимость смартфона — 1498 юаней или $214.



