Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам в Азии

Точнее, компания сейчас является самым успешным поставщиком в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сегменте электронных продаж. Сейчас Xiaomi занимает половину этого рынка. Ближайший конкурент китайской компании Samsung намного отстала по этим показателям. Только в Индии семь телефонов под маркой Xiaomi попали в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов.





Нельзя забывать, что масштабность этих показателей заключается в том, что на данный момент Азиатско-Тихоокеанские страны являются самыми быстрорастущими и многообещающими сегментами мобильного рынка.

Если по онлайн-продажам в АТР по результатам квартала компания Xiaomi имеет лидирующее положение, то ни один смартфон производителя не попал в рейтинг самых популярных смартфонов среднего класса в Китае. Данный рейтинг был составлен на основе результатов розничных продаж аппаратов в ценовой категории $430-580. Но Xiaomi не проявляет активность в розничной торговле, компания занимается в основном онлайновыми продажами, делая ставку на молниеносные распродажи своих смартфонов через интернет.

Самыми продаваемыми моделями Xiaomi признаны такие смартфоны, как Redmi Go, Redmi 6A, Redmi Note 6 Pro и Redmi Y2. Компания не просто заняла первую позицию в данном списке, её доля составила 48,62%, в Samsung имеет долю всего 13,54%, занимая вторую строчку. Пока ни одна компания не сможет хоть немного приблизиться к показателям Xiaomi, которая лидирует в этом списке два с половиной года. Похоже, компания не собирается уступать свою лидирующую позицию на рынке.





Напомним, скоро в продаже должны появиться модели смартфонов линейки Xiaomi Mi Mix 4. Представители серии Mi Mix всегда находятся в центре внимания пользователей. Согласно дорожной карте производителя, Xiaomi Mi Mix 4 появится в продаже в ближайшие месяцы.

Особенности Xiaomi Mi Mix 4 – экран Super AMOLED с поддержкой HDR10 и разрешением 2K, Snapdraogn 855, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ (UFS 3.1), камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч и др.