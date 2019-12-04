В Европе появился смартфон OPPO Reno 2Z

В последнее время OPPO Reno 2Z завоевал пристальное внимание поклонников китайских телефонов и специалистов рынка. Новинка обещает стать хитом. В свою очередь бренд OPPO продолжает выходить на европейский рынок поэтапно, представляя свои новые продукты.





В продаже появился OPPO Reno 2Z, который уже успешно продается в Индии. Первые покупатели уже распаковали свои новинки и поделились данными в сети. Эти новости позволяют получить определенное представление о европейской версии телефоне.

Технические возможности смартфона OPPO Reno 2Z: 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, стекло экрана из Corning Gorilla Glass 6, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90 12 нм и чипсет GM 9446 IMG PowerVR GPU.

Оперативная память 8 ГБ, встроенная — 256 ГБ. Поддержка Android 9 и ColorOS 6, а также двух сим-карт. Сканер отпечатков, разъём для наушников и аккумулятор 4000 мАч.

Оптические возможности: задняя камера из четырех модулей 48, 8, 2 и 2 Мп, светодиодная вспышка, датчик Sony IMX586, широкоугольная камера, моно- и портретная линзы, а также фронтальная камера 16 Мп.

Размеры смартфона: 162х76х9 мм с весом 195 г.