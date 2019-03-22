В сети появилось реальное изображение Meizu 16s

Неизвестный инсайдер слил фотографии смартфона, который ожидает своей официальной презентации. Аппараты Meizu в серии «s» являются смартфонами новейшего поколения. Они позиционируются в качестве флагманских телефонов.





Теперь появилось и фото Meizu 16s, нет сомнений, что это снимки официальной версии, также есть и подробная информация о телефоне.

Meizu 16s получил сзади три камеры. Судя по изображению, на нижней части камеры есть вспышка, хотя свет от вспышки можно заметить и вокруг третьей камеры. Такой дизайн компания впервые использует в своих камерах.

Китайский аппарата начнут продавать с апреля по цене $500, релиз ожидается в Европе.

Технические возможности Meizu 16s: 6,2-дюймовый дисплей, Snapdragon 855, 6/128 ГБ (базовая версия), 48-мегапиксельная Sony-камера IMX586 OIS, тройная оптика, кольцевая вспышка, стерео-динамик, поддержка NFC и Android 9, а также беспроводная зарядка и батарея 3600 мАч.





Напомним, ранее производитель заявил, что смартфон из серии «s» выйдет ближе к лету. В текущем году в этой серии Meizu представит три аппарата – это Meizu 16T, 16s и 16s Plus. Самой доступной станет первая модель по цене $375. Все аппараты будут оснащены Snapdragon 855 и тройной камерой. Аппараты будут отличаться лишь производительностью своих оптических систем.