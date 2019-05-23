Смартфон Meizu 16Xs будет представлен 30 мая

Новинка оснащена 18-ваттным зарядным оборудованием с силой тока 2А и при напряжении 9В. Производитель уже направил приглашения на специальное мероприятие, которое посвящается презентации смартфона Meizu 16Xs.





Ранее новинка была сертифицирована в 3C, этот китайский регулятор тогда подтвердил, что в комплектацию аппарата включено специальное устройство для подзарядки телефона.

Также Meizu 16Xs прошел сертификацию в TENAA, согласно данным из базы ведомства, смартфон оснащен 6,2-дюймовым экраном Full HD+, тройной основной камерой с 5, 8 и 48 Мп датчиками.

Смартфон получил мощный аккумулятор 4000 мАч и восьмиядерный процессор на однокристальной системе с частотой 2 ГГц.