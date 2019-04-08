AnTuTu объявила лучшие смартфоны по цене

Известный бенчмарк оценил стоимость смартфонов по их техническим характеристикам. Как правило, AnTuTu изучает производительность некоторых марок мобильных аппаратов.





Конечно, для авторитетного ведомства производительность коммуникационных аппаратов является важным критерием. AnTuTu путем тестирования смартфонов формирует специальные рейтинги на основе «заработанных» баллов. Регулярно на сайте AnTuTu публикуются результаты тестов, они оказывают огромное влияние на формирование предпочтений пользователей. Теперь AnTuTu определил лучшие смартфоны, исходя от соответствия их цены и характеристик.

В свой список AnTuTu включает лишь те смартфоны, которые были отобраны и протестированы. В нижеследующем списке можно сравнить модели в разных ценовых категориях.





1. Смартфоны стоимостью до 999 юаней ($149):

Redmi Note 7 версия 3 ГБ/32 ГБ

Redmi 7 версия 3 ГБ/32 ГБ

Lenovo K5 Pro версия 6 ГБ/64 ГБ.

2. Смартфоны стоимостью от 1000 юаней ($149) до 1999 юаней ($298):

Meizu X8 версия 4 ГБ/64 ГБ

Lenovo Z5s версия 4 ГБ/64 ГБ

Meizu Note 9 версия 4 ГБ/64 ГБ.

3. Смартфоны стоимостью от 2000 юаней ($298) до 3000 юаней ($447):

Lenovo Z5 Pro GT версия 6 ГБ/128 ГБ

Meizu 16 версия 6 ГБ/64 ГБ

Xiaomi Mi 9 версия 6 ГБ/128 ГБ.





4. Смартфоны стоимостью от 3000 юаней ($447):

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition версия 8 ГБ/256 ГБ

Xiaomi Black Shark Helo для геймеров 8 ГБ/128 ГБ

Версия OnePlus 6 версия 8 ГБ/256 ГБ.