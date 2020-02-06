Смартфон Xiaomi Mi 10 с модулем памяти LPDDR5

Анонсированная «бомба» не оказалась мировой новостью. Ключевое свойство Xiaomi Mi 10, как оказалось, смогут получить и другие смартфоны. Недавно китайский разработчик сделал громкое заявление о выходе первого и единственного смартфона с супербыстрой памятью LPDDR5. Компания Micron Technology уже дала старт массовым поставкам первых модулей памяти LPDDR5.





Новый модуль памяти позволят мобильным устройствам в сети 5G передавать данные со скоростью до 6,4 Гбит/с. Однако суперскорость станет причиной существенного удорожания смартфона Xiaomi Mi 10, который получил сверхбыструю оперативную память. Напомним, память LPDDR5 сначала должен быль получить смартфон Xiaomi Mi 10 Pro, позже компания решила все модели в этой серии сделать максимально оперативными, что и привело к удорожанию всей серии.

Генеральный директор Nubia Technology Ни Фэй в свою очередь опубликовали в Weibo снимки своего флагманского телефона Nubia Red Devil 5G с оперативной памятью LPDDR5. Таким образом, не только Xiaomi Mi 10 имеет возможность использовать новый модуль памяти. Игровой смартфон Nubia Red Devil 5G также получил оперативную память LPDDR5. При этом этот модуль памяти получают все представители линейки Nubia Red Devil 5G, заявил Ни Фэй и пока об удорожании телефона не говорится.

Хотя у смартфона Xiaomi Mi 10 пока есть определенные возможности опередить Nubia Red Devil 5G, чтобы стать первым устройством с памятью LPDDR5. Но на данный момент две модели сохраняют шанс стать первым на рынке смартфоном с памятью LPDDR5.

Модуль Micron LPDDR5 позволят Xiaomi Mi 10 увеличить передачу информации на 50% и снизить энергопотребление на 20%, он будет использоваться в модулях памяти с объёмом 6, 8 и 12 ГБ. Xiaomi Mi 10 является однокристальным смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Смартфон Nubia Red Devil 5G оснащен дисплеем с частотой обновления картинки 144 Гц, процессором Snapdragon 865 и возможностью сверхбыстрой зарядки батареи 55 Вт. Скоро состоится официальный анонс модели.

Модуль памяти LPDDR5 может также появиться в комплектации у южнокорейского флагмана Galaxy S20. Ранее компания Samsung объявила о готовности выпустить первый телефон в мобильной отрасли с микросхемой LPDDR5 плотностью 12 Гб.