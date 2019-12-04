На подходе смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

Компания официально подтвердила скорый выход новинки. После анонса действующей модели Xiaomi Mi 9 в феврале 2019 г. компания представила и более амбициозного представителя в новой серии – это был Mi 9 Pro.





После объявления о выходе флагманского Mi 10, фактически производитель одобрил и другую модель Xiaomi Mi 10 Pro. Лидер компании Лин Бин заявил, что Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащен улучшенным вибрационным аппаратным модулем.

Уже есть некоторые данные об особенностях Xiaomi Mi 10 Pro, который ожидает своего анонса в феврале в рамках Mobile World Congress. Сообщается, что телефон будет поддерживать интерфейсы Android 10 и MIUI 11. Недавно Xiaomi объявила о начале работ над выпуском MIUI 11 именно для модели Mi 10 Pro.

Смартфон будет работать на мощном процессоре Snapdragon 865, а основная камера будет использовать 108-мегапиксельную матрицу Mi Note 10. Также флагманская модель будет оснащена аккумулятором с опцией быстрой зарядки 66 Вт.

Теперь о самом важном вопросе: каким будет экран нового флагманского телефона? Специалисты уверены, что Xiaomi продолжит увеличивать яркость своих дисплеев, как это делала в экранах Mi 8 и Mi 9. Экран модели Mi 10 получить технологию, которая ещё больше улучшит его показатели. Ожидается, что производитель будет использовать в новом телефоне экранно-перфорированную конструкцию.