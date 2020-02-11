Xiaomi активно рекламирует достоинства своего флагмана Mi 10

Китайская компания с особой активностью продвигает свой новый флагман. Xiaomi в буквальном смысле готовит своих поклонников ко встрече с моделью Xiaomi Mi 10, о которой стали известны новые подробности. До официального дебюта Xiaomi Mi 10 остаются считанные дни – мероприятие состоится 13 февраля, а первая распродажа стартует уже 14 февраля.





Производитель давно начал публиковать данные о смартфоне на своей официальной страничке в соцсети Weibo. Недавно появился постер с описанием характеристик камеры Xiaomi Mi 10. Стало известно, что камера телефона имеет 1/1,33-дюймовый 108 Мп датчик, суперширокоугольный модуль, оптическую и цифровую стабилизацию изображения, поддержку HEIF, которая позволяет уменьшить размер фото втрое. Камера снимает видео с соотношением сторон 2,35:1, а фронтальная камера делает записи со скоростью 120 кадров в секунду и в ночном режиме Super Night Mode.

Камера смартфона обладает инновационной системой искусственного интеллекта, технология позволяет обработать снимки, для улучшения изображения используется специальный процессор Spectra 480. Процессор SoC Snapdragon 865 увеличивает скорость обработки в четыре раза.

Модель Xiaomi Mi 10 прошла тестирование в лаборатории DxOMark. Эксперты подтвердили многие интересные особенности камеры грядущего флагманского смартфона. Тесты DxOMark показали, что камера Xiaomi Mi 10 поддерживает видеозапись в разрешении 8K, а снимки, сделанные тестировщиками, позволяют увидеть действие 50-кратного цифрового зума. Подробные результаты этих тестов DxOMark обещает обнародовать 13 февраля.

Интересно, что Xiaomi вчера показала неожиданный ролик, как Mi 10 «победил» чемпиона в сборке кубика Рубика. Смартфон собрал намного быстрее свой кубик, чем Юйшен Ду. Он является международным рекордсменом по сборке кубика за 3,47 секунды в 2018 году на WuHu Open. Xiaomi Mi 10 собрал головоломку всего за 1,43 секунды. Кубик установили на роботизированный манипулятор, которым управлял Xiaomi Mi 10.

Технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 10: 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD и частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865, память 6 ГБ ОЗУ / 8 ГБ ОЗУ / 12 ГБ ОЗУ и встроенная память 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ. Безопасность данных обеспечивается датчиком отпечатков пальцев с экрана. Смартфон работает от аккумулятора 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

Особенности камеры: 108-мегапиксельная основная камера f / 1,8 диафрагмы + 20-мегапиксельная широкоугольная камера 117 градусов + 5-мегапиксельная камера с 5-кратным оптическим зумом.