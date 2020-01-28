В семействе Redmi появится умный браслет

Суббренд Xiaomi не мог не начать проект по созданию умного браслета. Компания Redmi начала работу над выпуском весьма доступного аксессуара. Сообщество ждет, каким будет умный браслет от Redmi?





Китайская технологическая компания прочно занимает лидирующее место в сегменте умных браслетов своей серией Mi Band. Каждый выход новинки становится событием. Компания уже представила Mi Band 4, этот браслет уже получил высокую оценку. Он поддерживает сразу две операционные системы iOS и Android. Теперь Xiaomi готовит очередной сюрприз уже в коллекции Redmi.

Под маркой Redmi ожидается совершенно новый фитнес-браслет, компания получила патент на свои часы. Предполагается, что браслет Redmi будет похож на Xiaomi Mi Band. Хотя утечки показывают, что браслет от Redmi больше напоминает известные модели часов Garmin Vivosmart 3 и FitBit.

Этот браслет, как и многие товары от Xiaomi, будет доступным, ориентировочная стоимость часов $20. Продукт ориентирован на активных людей и в его функциональный список включены различные режимы для занятий спортом, измерение сердечного ритма, подсчет шагов и мониторинг сна.

Пользователи смогут связывать новый браслет со своими смартфонами с помощью приложения Mi Fit от Xiaomi.



