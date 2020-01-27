Смартфон Redmi K30 Pro протестирован

Авторитетный бренчмарк GeekBench провел тестирование смартфона Redmi K30 Pro, результаты тестов оказались отличными. Компания Xiaomi регулярно представляет удивительные новинки. Теперь китайский производитель будет диверсифицировать свою серию Redmi K30. В ней появится модель с приставкой Pro.



Напомним, базовая модель уже продается на рынке, даже можно купить версию K30 5G. Смартфон Redmi K30 Pro также должен появиться в скором времени. В красочной серии эта модель будет самой большой.

В сегменте смартфонов 5G модели K30 являются самыми дешевыми. Ожидается, что поддержку 5G получит и смартфон Redmi K30 Pro. Устройство, судя по результатам тестов Geekbench, заработало приличное количество баллов. По опубликованным документам, смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 865.

Другие технические показатели смартфона: объём оперативной памяти 8 ГБ, поддержка операционной платформы Android 10, аппарат является 8-ядерным.

По условиям Geekbench, смартфон получил 903 балла по тестам производительности 903 и 3362 получил процессор от Redman K30 Pro. Возможно, этот смартфон сделает Xiaomi лидером в своем сегменте. Смартфон ожидается в рознице в начале февраля этого года.

