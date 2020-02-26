Xiaomi пытается улучшить свое финансовое положение

Экономика Китая переживает сейчас не лучшие времена, последствия распространения вируса ещё долго будут ощущаться в стране. Серьезно пострадали и крупнейшие национальные производители. Компания Xiaomi – один из успешных производителей инновационных товаров начинает активизироваться по всем направлениям, предлагая не только мобильные телефоны.





Xiaomi разработала двухдрайверные наушники, они смогут использовать разъём 3,5 мм. Новый аксессуар анонсировал вице-президент компании в Индии Ману Кумар Джейн, который рассказал, что грядущий аудиопродукт отличается отличным качеством и экономичной ценой.

Двухдрайверные в форме наушников-вкладышей получили название Mi Dual Driver, они имеют специальный кабель, который не запутается. Пользователи наушников этой компании отмечают именно это удобство кабелей Xiaomi. Особенностью Mi Dual Driver является возможность использования 2-х динамических драйверов 10 и 8 мм. Наушники отличаются качественной передачей звука: высокие частоты и глубокий бас, а также пассивное шумоподавление. Стоимость устройства — $11/

Также компания готовит выпуск бесконтактного термометра Xiaomi Barcon, который поступает в розницу в ближайшее время, цена продукта — $24. Инфракрасный термометр позволяет измерить температуру мгновенно. Термометр Barcon имеет датчики температуры и компенсации температуры окружающей среды. Устройство помогает более точно контроль в реальном времени. При этом все сделанные замеры будут автоматически сохранены. Xiaomi Barcon нужно навести на тело человека, а затем нажать на кнопку. Термометр измеряет температуру жидкости и любой поверхности, а возможная погрешность замера не превышает 0,2 градуса.

Кроме того, Xiaomi выпускает уникальную клавиатуру и мышь для ленивых пользователей под названием Miyu Elite Keyboard. Это устройство имеет возможность голосового ввода текстов. Беспроводной компьютерный аксессуар будет поддерживать подключение двумя способами, есть и поддержка Bluetooth. Мышь Elite Mouse имеет кнопку со сниженной громкостью, ёмкость аккумулятора 510 мАч. Клавиатура Miyu Elite Keyboard состоит из 85 кнопок с ножничным механизмом. Устройство подзаряжается через USB Type-C. Но основной фишкой аппарата является поддержка голосовых команд. Скорость распознавания голоса составляет 180 слов в минуту. Цена комплекта из Miyu Elite Keyboard и Miyu Elite Mouse составляет $53.





Напомним, смартфон Xiaomi Mi 10 Pro прошел тестирование по условиям бенчмарка Antutu. Тест Antutu является одним из самых известных эталонных проверочных программ. По тестам Antutu смартфон Xiaomi Mi 10 Pro набрал более 600 тысяч очков. На данный момент Xiaomi Mi 10 Pro стал лучшим в тесте Antutu.