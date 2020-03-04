Новейший смартфон Xiaomi Black Shark 3 обещает стать хитом

Хотя ещё до выхода этот уникальный игровой смартфон сделал достаточно много шума. Он оказался самым желанным игровым телефоном для миллионов поклонников развлекательных программ. До анонса телефона осталось менее сутки. Смартфон Black Shark 3 ждет своего анонса и на популярном сайте Jingdong, на этом ресурсе уже предварительный заказ сделали 3,6 млн. пользователей.





Телефон Black Shark 3 – это один из самых привлекательных игровых инструментов, который получил поддержку однокристальной платформы Snapdragon 865. Телефон не будет дешевым — за версию 8/128 Гб нужно будет заплатить более $500.

Смартфон получил модуль X55 – этот модем позволяет работать телефону и в сетях пятого поколения. Смартфон будет использовать эффективную систему охлаждения и новейшую технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Зарядная батарея ёмкостью 4720 мАч можно будет зарядить всего за 38 минут.

Продажи игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3 начнутся утром 6 марта 2020 г. Компания Xiaomi, кроме смартфона Black Shark 3, выпускает ещё одну игровую модель в этой серии — Black Shark 3 Pro.

Напомним, китайская компания ранее выпустила отличные игровые телефоны Black Shark и Black Shark 2, которые охотно покупают миллионы геймеров по всему миру.

Технические характеристики нового игрового смартфона Black Shark 3: 6,67-дюймовый экран FHD + OLED с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 865, графический чипсет Adreno 650. Доступные варианты оперативной памяти 8/12 ГБ и внешней памяти 128/ 256 Гб. Основная камера получила 64-мегапиксельный модуль. Дополнительно установлены 13 и 5-мегапиксельные камеры. Фронтальная камера 20 Мп расположена над дисплеем.

Смартфон имеет дополнительные кнопки с механическими переключателями, их можно будет использовать в играх.





Технические характеристики Black Shark 3 Pro: 7.1-дюймовый QHD OLED- экран с частотой обновления 90 Гц, он поддерживает и HDR10 +. Смартфон работает на процессорах Snapdragon 865 и Adreno 650. Эта модель оснащена камерами 64, 13 и 5 Мп. На передней панели размещена 20 Мп фронтальная камера. Размер памяти 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенная память. Смартфон работает на аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч, с возможностью зарядки за 38 минут на мощности 65 Вт.

Цены на модели: Xiaomi Black Shark 3 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ – за $502, версия с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ – за $545 и версия с12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – за $575. За модель Xiaomi Black Shark 3 Pro придется заплатить — $675.