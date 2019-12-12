В европейскиx рынках начались продажи Xiaomi Mi Note 10

Объявлено о начале официального релиза в Европе китайского смартфона Xiaomi Mi Note 10. Этот китайский телефон считается одним из самых популярных и обсуждаемых устройств в индустрии за последнее 2-3 недели. Напомним, много было разговоров о функции и параметрах камеры этого смартфона.





Ключевой особенностью этой модели Mi Note 10 является его 108-мегапиксельная камера. Однако специалисты рекомендуют пользователям пока не покупать этот телефон, по их мнению, цена на Xiaomi Mi Note 10 $1035 является очень завышенной, и она будет все-таки снижена к концу декабря.

Технические данные смартфона Xiaomi Mi Note 10: 6,47 — дюймовый Full HD + экран – 2340х1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Snapdragon 730G, графика Adreno 618, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ, поддержка двух SIM карт, Android 9 и MIUI 11.

Задняя камера с пятью модулями: 108, 20, 12, 8 и 2 Мп, а также фронтальная 32-мегапиксельная камера. Есть встроенный в экран сканер отпечатков и инфракрасный датчик, разъём 3,5 мм, Hi-Res аудио и динамик, а также зарядная батарея 5260 мАч с опцией быстрой подзарядки 30 Вт.

Размеры смартфона: 157,8х74,2х9,67 мм и вес — 208 г.