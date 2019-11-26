Смартфон Xiaomi Mi 9 появился на Amazon по скидке

Новый представитель Xiaomi предлагается точно по такой цене, как и телефон Redmi Note 8. Смартфон Xiaomi Mi 9 почти затерялся на фоне многих новых флагманских телефонов, хотя по производительности и качеству камеры эта модель также является амбициозной.





Известно, что многие поклонники флагманских устройств ждут «черную пятницу», когда многие смартфоны будут предлагаться по низким ценам.

Наконец, Amazon снижает цену Xiaomi Mi 9 до 248 евро, а ранее этот телефон предлагался за 449 евро. С такой стоимостью эта модель станет самым дешевым флагманским смартфоном с процессором Snapdragon 855.

Особенности смартфона Xiaomi Mi 9: 6,39-дюймовый Full HD + дисплей – 1080х2280 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855 и графический чипсет Adreno 640, 6 / 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 / 256 ГБ ROM. Поддержка двух сим-карт, MIUI 10 и Android 9. Сканер отпечатка и перезаряжаемая батарея 3300 мАч с беспроводной быстрой зарядкой 20W.

Оптическая система: основная камера 48 Мп с датчиком Sony IMX586, камера 12 Мп с телеобъективом Samsung S5K3M5 и камера 16 Мп с диафрагмой Sony IMX481. Также имеется фронтальная камера 20 Мп.