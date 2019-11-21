Смартфон Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже

Китайский телефон Xiaomi Mi Note 10 получил самую лучшую камеру с показателями 108 Мп – это оптика нового поколения. Новый мобильный телефон будет предлагаться на европейском рынке. Сначала продажи стартуют в формате онлайн через электронные площадки. Существуют разные цены на смартфон, причина этого пока не ясна. Базовая стоимость смартфона составляет 440 евро.





Xiaomi Mi Note 10 имеет следующие технические характеристики: 6,47 — дюймовый Full HD + дисплей – 2340х1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, графический чипсет Adreno 618, объём памяти 6 ГБ RAM / 128 ГБ UFS 2.1 или 8 ГБ RAM / 256 ГБ UFS 2.1.

Также имеется поддержка двух SIM нано-карт, интерфейсов Android 9 и MIUI 11. Система задней камеры составлена из модулей 108, 20, 12, 8 МП и макро камеры 2 Мп. Есть и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков встроен в экран, используется инфракрасный датчик. Размеры смартфона: 157,8х74,2х9,67 мм и вес — 208 г. Телефон работает от зарядной батареи 5260 мАч с быстрой зарядкой 30W.



