В Индии запретили бренд Asus Zenfone

Телефоны Asus Zenfone очень популярны в Индии, компания достигла значительных успехов в этой стране. Однако решение суда в Индии может помешать успеху компании. Более того, компанию огорчает, что судебное решение принято непосредственно перед запуском Zenfone 6.



Итак, бренд Asus Zenfone запрещен в судебном порядке. В Индии реализуются смартфоны Zen и Zen Mobile компанией Telecare Network – это аппараты начального уровня быстро расходятся в стране. Компания обратилась в Верховный суд с иском запретить бренд Asus Zenfone. Суд в Дели решил, что компания Asus нарушила правила использования торговой марки. Asus не сможет продавать телефоны, планшеты или аксессуары под брендом Zen в Индии с 23 июля, согласно постановления суда.

Юристы Asus обжаловали приговор, следующее судебное заседание состоится 10 июля. По мнению Asus, термин «Zen» относится к буддизму и является общей ценностью всего человечества, а не собственностью одной компании.

