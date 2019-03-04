Samsung Galaxy A40 представили и оценили

Южнокорейский производитель ранее оценивал ожидаемый Samsung Galaxy A40 в диапазоне цен — от 300 до 320 евро. Рекомендованная цена новинки оказалась намного дешевле, чем ранее было объявлено.





Стоимость Galaxy A40 не превышает 249 евро – это цена аппарата на европейском сегменте. В других регионах, например, в Азии аппарат может быть еще дешевле.

По некоторым данным, новинка получает 6,4-дюймовый AMOLED экран Infinity-U – 2340Х1080 пикселей, Exynos 7904 (этот чипсет установлен и в Galaxy A30), 4/64 Гб и Android 9. В данном прототипе установлен 8-ядерный 7904-чипсет. Оптические возможности системы также прекрасные: 13- и 8-мегапиксельные задние камеры, а также фронтальная 16 Мп камера.





Пока производитель не объявил дату выхода в продажу Galaxy A40. Предположительно, в Европе устройство появится уже в марте, а в Индии смартфон ожидается в июне.

Свою серию А Samsung расширяет чаще, чем другие линейки. В этой коллекции ранее появились Galaxy A50, A30 и A10. Кстати, на официальной странице компании Galaxy A40 появился на отдельной площадке. Таким образом, новые смартфоны в линейке Galaxy A на данный момент появляются ежемесячно.