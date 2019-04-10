Смартфоны HTC могут совсем исчезнуть из рынка

С начала года тайваньская компания удалила из коммерческого ресурса Play Store многие свои фирменные программные продукты для смартфонов НТС. Под санацию попали более полтора десятка приложений. Большинство заговорило о подготовки известного производителя к уходу из мобильного рынка.





HTC несет огромные убытки в сфере продаж смартфонов, причём негативная тенденция наблюдается давно. Показатели компании падают из квартала в квартал. Помимо того, разработчики компании до сих пор не показали новый флагман, хотя ожидаемый смартфон ранее был анонсирован. Предполагается, что тайваньская компания может перевести производство смартфонов под маркой HTC в Индию, где разработкой аппаратов займется местный производитель.

Из Play Store удалены следующие популярные приложения HTC: Sense Home, Dot View, Speak, People, Calendar и т.д. Кстати, разработчик раньше прекратил поддержку и обновление этих программ. Очень странным было удаление из магазина приложений Почта и Контакты, которые являются ключевыми продуктами, эти программы устанавливаются в смартфонах HTC по умолчанию.





Смартфоны данного разработчика вместе фирменной оболочкой Sense используют и другие приложения НТС. При этом эти смартфоны могут работать без стандартных программ Google. Поэтому удаление 15-приложений НТС из магазина говорит о том, что компания уже готова уйти с мобильного рынка.

Однако некоторые эксперты утверждают обратное — удаление фирменных программ из Play Store может означать то, что HTC полностью может перевести свои смартфоны в экосистему Android One. Возможно, что новые телефоны HTC будут выпущены уже в 2019 г. и они будут поставляться с поддержкой Android. Это и объясняет необходимость удаление фирменных приложений НТС из интернет-магазина.