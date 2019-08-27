Смартфон OPPO Reno 2 ждет своего показа

Официальная презентация новинки состоится 28 августа. Эти часы ожидания для поклонников бренда очень затянулись. Второе поколение OPPO Reno, как и первое, вызывает большой интерес. Недавно компания опубликовала официальные снимки OPPO Reno 2.



Новая модель Reno 2 почти не отличается от первого аппарата, хотя он имеет некоторые существенные обновления, например, в аппаратном обеспечении: этот телефон оснащен Snapdragon 730G. Самое главное обновление – это камера телефона.

Разработчики OPPO в первой модели использует две камеры, а в новом Oppo Reno представлены четыре камеры с основными функциями: гибридный 5-кратный зум и цифровой 20-кратный зум.

Технические особенности OPPO Reno 2: 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED – 2400х1080 пикселей, восьмиъядерный Snapdragon 730G, графический процессор Adreno 618, 8/128/256 ГБ, расширяемая память до 256 ГБ, поддержка ColorOS 6 и Android 9, поддержка двух симок, задняя камера 48, 8 и 2 Мп, фронтальная камера 16 Мп и датчик отпечатков, а также аккумулятор 4000 мАч. Размеры новинки: 160х74,3х9,5 мм и вес — 189 г.

Новинка выходит в зеленом, черном и розовом корпусах, цветах. Смартфон OPPO Reno 2 будет представлен в Индии.

