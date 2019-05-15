Xiaomi стала лидером мобильного рынка Индии

Несмотря на различные кризисы и падения продаж смартфонов, на индийском рынке все отлично. Если падение глобального рынка мобильных телефонов показывает спад и сейчас он составляет более 6%, то индийские пользователи активно покупают себе коммуникационные устройства, так, сегмент смартфонов демонстрирует динамику на 7%.





Самым успешным участником этого растущего рынка является лидер китайского рынка смартфонов компания Xiaomi. По данным International Data Corporation, индийский рынок стабильно растет. Как отмечают в аналитической компании IDC, этот рынок только за первый квартал смог «освоить» более 32 млн. телефонов. Начало 2019 года для индийского рынка оказался прибыльным, а в годовом исчислении рост уже составил 7,1%.

Интересно, что динамика сегмента смартфонов в Индии происходит, когда по всему миру наблюдается сокращение рынка и производители вынуждены менять свои стратегические планы, а также применять более агрессивную рекламу смартфонов.

Важно отметить, если на мировом рынке компании стараются снизить цену смартфонов, то в Индии средняя цена смартфона растет и за год она выросла на 3,3%. Сегодня популярные смартфоны предлагаются в диапазоне цен от $300 до $500.





Самый успешный поставщик индийского рынка Xiaomi смогла за прошлый год увеличить свою долю с 30,3% до 30,6%. Кроме китайцев, очень успешно ведет бизнес и другой крупнейший азиатский производитель Samsung, хотя её доля за прошлый год немного снизилась с 25,1% до 22,3%. За компаниями Xiaomi и Samsung в пятерке лучших идут также китайские производители — это компании:

— Vivo с долей на рынке 13,0%

— Oppo — 7,6%

— Realme — 6,0%.

Напомним, несмотря на новые правила электронной коммерции, действующие в стране, крупные онлайн-магазины также сохранили свои темпы продаж, их рост составил 19,6%. Именно поэтому Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei предлагают для пользователей в Индии больше привлекательных предложений и организуют первые свои анонсы в этой стране.



