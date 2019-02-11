Смартфон Vivo V15 Pro рекламирует звезда Болливуда

Обнародованы интересные рекламные ролики, посвященные смартфону Vivo V15 Pro. Китайский Vivo на данный момент активно развивается, компания ведет себя наступательно на индийском и китайском рынках смартфонов.





Почему новый ролик производителя вызвал большой интерес среди пользователей? В ролике снимался знаменитый болливудский актер Амир Кхан, который завоевал репутацию очень капризного, но интеллектуального артиста. Звезда Болливуда рекламирует смартфон Vivo V15 Pro, который поступает в продажу уже 20 февраля в Индии.

Амир Кхан принимал участие в рекламе смартфона среднего сегмента. Всего сняли два ролика. В первом ролике рассказывается о 32-мегапиксельной селфи-камере. Индийский актер достает аппарат из кармана и показывает его узорчатую поверхность аппарата.

Во втором ролике демонстрируется работа камеры Vivo V15 Pro в условиях ночной съемки. Ролики сняты в стиле знаменитых индийских фильмов: в кадрах, кроме Амир Кхана, можно увидеть красивых девушек, стрельбу и др.





Технические особенности Vivo V15 Pro: 6,39-дюймовый Super AMOLED дисплей с Ultra FullView, Snapdragon 6756, 6/128 ГБ, датчик отпечатков, тройная оптика 5, 8 и 48 Мп, селфи-камера 32 Мп, аккумулятор 3700 мАч с технологией Dual Engine.