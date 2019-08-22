В Индии появятся больше смартфонов Samsung

Южнокорейская компания планирует вновь стать лидером продаж в самом крупном регионе Азии. Лидерство смартфонов Samsung в Индии будет восстановлено поставками премиальных коммуникационных устройств. До этого компания имела долю с индийского рынка в объёме 52%.



С начала этого года первую строчку по продажам в Индии занимает китайская компания Xiaomi. В отличие Samsung она предлагает смартфоны среднего и бюджетного уровня. Вице-президент и глава филиала Samsung India Рандживджит Сингх заявил, что компания Samsung сможет вернуть свое лидерство продажами премиальных смартфонов.

Если в 2018 году южнокорейцы занимали почти половину рынка, то сейчас они нарастили этот показатель до 63%. При этом до конца года продажи должны вырасти до 20%, а сейчас темпы роста составляют 9-10%.

Рандживджит Сингх уточнил, что в Индии скоро будут продаваться модели из серии Galaxy Note. Одна из версий имеет в комплектации стилус S Pen и улучшенную камеру. Также индийские пользователи могут купить аппараты из премиальной линейки Galaxy S10 и Galaxy A80, так, у них появится широкий выбор флагманских смартфонов.



