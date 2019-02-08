Компания Xiaomi стала лидером на рынке смартфонов в Индии

Этот региональный рынок считается вторым по величине. Интересно, что китайцы в Индии продают больше смартфонов, чем на домашнем сегменте. Второе место досталось южнокорейской Samsung, которая продала 35,4 млн. аппаратов, ей досталось почти 26% доли индийского рынка.





Как и на мировом рынке, в Индии также зафиксирован спад продаж смартфонов, хотя он не такой значительный, как, например в Европе. За 2018 г. в Индии было продано 137 млн. смартфонов, а лидером в этой гонке сегодня является Xiaomi. Компании удалось реализовать 41 млн. аппаратов в этой стране. Мировые флагманы мобильной индустрии Huawei и Apple даже не смогли пробиться в пятерку успешных. В неё вошли другие компании Vivo, Oppo, Microm.

По итогам четвертого квартала Xiaomi в Китае продала 9,4 млн., а в Индию отгрузила 10 млн. смартфонов.

На днях Xiaomi анонсировала выход модели Mi Max 4. Модель отличается параметрами дисплея — 6,44 дюйма. Над увеличением формата экрана своих аппаратов компания работает уже три года. Компания обещает, что доведет этот показатель до 7,2 дюйма. Возможно, одна из версий из этой модельной серии будет иметь 7,2-дюймовый дисплей.





Цена Xiaomi Mi Max 4 составляет $249 — эта стоимость версии Mi Max 4 с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Смартфон будет работать на Snapdragon 675, а также использовать камеру 48 Мп и аккумулятор 5800 мАч.