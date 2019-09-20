Ожидается дебют смартфона Samsung Galaxy A70s

Индустрия находится в томительном ожидании 64-мегапиксельного смартфона от Samsung. Известный инсайдер опубликовал снимки южнокорейской модели Galaxy A70s. На снимке заметны, разъём для наушников и порт для USB-C на нижней части аппарата.



Также Судханшу Амбхоре показал прозрачный чехол для Samsung Galaxy A70s, он выполнен из силикона. Новый Samsung Galaxy оснащен однокристальным процессором Snapdragon 675 – это первый смартфон компании с 64-мегапиксельной камерой. Смартфон отличается и своим 6,7-дюймовым экраном – разрешение дисплея Full HD+. Производитель и увеличил мощность зарядной батареи до 5000 мАч, ранее самый мощный аккумулятор в этой серии имел силу в 4500 мАч.

При оформлении фронтальной камеры разработчики не стали нарушать традиции – она размещена в каплевидным вырезе в центральной верхней части экрана. Также в привычном месте находятся кнопки включения/выключения громкости — на правой части телефона.

Samsung Galaxy A70s будет впервые показан в Индии, официальная презентация должна состояться в конце сентября. Рекомендованная цена этого бюджетного флагманского аппарата составляет $460. Кстати, самые любопытные пользователи, которые уже устали от ожидания смогут посмотреть на новый смартфон на сайте южнокорейской компании. Модель проходит под номером SM-A707F/DSM.

Ранее Samsung отправила новинку из серии Galaxy A на тестирование в Geekbench. Аппарат с Android 9 Pie и объёмом памяти 6 ГБ / 8 ГБ прошел эти тесты успешно.

